Польща, Литва та Естонія вважають, що $65-70 за барель дадуть Росії занадто високий прибуток.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну на зустрічі в Брюсселі країни ЄС не змогли домовитися про граничну ціну на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters, зазначивши, що обговорювалася пропозиція встановити граничну ціну в діапазоні $65-70 за барель, проте цей рівень виявився занадто низьким для одних і занадто високим для інших.

Польща, Литва та Естонія вважають, що $65-70 за барель дадуть Росії занадто високий прибуток, оскільки собівартість видобутку становить близько $20 за барель.

Відео дня

Кіпр, Греція і Мальта — країни, які заробляють на перевезенні російської нафти танкерами — вважають, що верхня межа занадто низька і вимагають компенсації за втрату бізнесу або більше часу на адаптацію до нових умов.

"Польща каже, що не може піднятися вище $30 за барель. Кіпр вимагає компенсації. Греції потрібно більше часу", - йдеться в матеріалі.

Для прийняття остаточного рішення необхідна згода всіх послів. Ринкова вартість російської нафти зараз становить близько $68.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набрати чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

23 листопада 2022 року в ЄС запропонували цінову стелю на російську нафту на рівні 65 до 70 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: