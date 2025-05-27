Картель, найімовірніше, втретє поспіль суттєво збільшить видобуток нафти.

У вівторок, 27 травня, ціни на нафту знизилися тлі зростаючих очікувань того, що ОПЕК+ знову збільшить видобуток "чорного золота", повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, до 64,50 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI подешевшала на 29 центів, до 61,24 долара за барель.

Видання очікує, що ОПЕК+ на найближчій зустрічі затвердить чергове збільшення видобутку нафти на 411 тисяч барелів на добу. Група, ймовірно, остаточно визначиться з квотами на видобуток на міністерській зустрічі 28 травня в режимі онлайн.

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Водночас, віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що картель ще не обговорював збільшення видобутку нафти.

Журналісти нагадують, що члени ОПЕК+ вже двічі поспіль збільшували виробництво нафти. Це мало б призвести до суттєвого здешевлення "чорного золота".

Разом з тим, рішення президента США Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з Європейським Союзом до 9 липня стримало ціни на нафту від суттєвого зниження.

Аналітики пояснюють, що "митна війна" між ЄС та США, могла б призвести до зменшення світового попиту на паливо і, відповідно, здешевлення нафти.

"Підставляють плече" цінам нафту і безрезультатні перемовини між США та Іраном стосовно ядерної програми останнього. Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив 26 травня, що Іран зможе вижити, якщо переговори з США щодо його ядерної програми не завершаться укладенням угоди.

Якщо ядерні переговори між США та Іраном зазнають невдачі, це може означати продовження санкцій проти Ірану, що обмежить іранські поставки і підтримає ціни на нафту.

Ціни на нафту – останні новини

26 травня ціни на нафту зросли, оскільки президент США Дональд Трамп відклав запровадження 50% мит на товари з ЄС.

Водночас, на ринку посилюються очікування, що ОПЕК+ втретє поспіль збільшить видобуток нафти. До того ж аналітики прогнозують, що нафта марки Brent наприкінці року буде коштувати дешевше 60 доларів за барель.

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