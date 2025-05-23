Аналітики очікують, що середня вартість нафти марки Brent у четвертому кварталі становитиме 59 доларів за барель.

У п'ятницю ціни на нафту знижуються через потенційно можливе збільшення видобутку ОПЕК+ в липні, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 48 центів, до 63,96 долара за барель. Нафта марки WTI теж здешевшала на 48 центів, до 60,72 долара.

"Чорне золото" здешевшало до тижневого мінімуму у четвер після повідомлення про те, що ОПЕК+ розглядала можливість знову суттєво збільшити видобуток нафти.

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Збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу у липні було серед варіантів, однак остаточного рішення не було ухвалено. Додатково тиснуть на ціни і дані про великі запаси нафти у США.

"Ринок нафти знаходиться під новим тиском на тлі чуток навколо того, що ОПЕК+ буде робити з липневим рівнем видобутку", - пишуть аналітики ING.

Вони очікують, що ОПЕК+ збільшить видобуток у липні на 411 000 барелів на добу, і наразі прогнозують, що середня ціна нафти марки Brent у четвертому кварталі становитиме 59 доларів за барель.

До цього картель ОПЕК+, до якого входять Організація країн-експортерів нафти і союзники, такі як Росія, вже домовився збільшити видобуток майже на 1 млн барелів на добу у квітні, травні та червні. Зараз йдеться про можливе чергове підвищення "планки" з видобутку сировини.

Водночас, повідомлення про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, чинять зворотний вплив на нафтові ціни, стримуючи їх від більшого "обвалу". Також "плече підставили" нові санкції, оголошені ЄС і Великобританією щодо торгівлі нафтою з Росією.

Ринок уважно стежить за американсько-іранськими ядерними переговорами, які можуть визначити майбутні поставки іранської нафти.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 21 травня зросли більш ніж на 1% в середу на тлі повідомлень про підготовку Ізраїлем ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Президент США Дональд Трамп сподівається домовитися з Тегераном стосовно іранської ядерної програми, однак не виключає і силовий сценарій у разі провалу перемовин.

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