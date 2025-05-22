Зазначається, що рентабельних запасів вистачить лише на кілька десятків років.

Запасів нафти в Російській Федерації вистачить приблизно на 26 років за нинішнього видобутку в 516 млн тонн на рік. Загальний обсяг оцінюється в 31 млрд тонн, але рентабельні лише 13 млрд

Російське Агентство нафтогазової інформації з посиланням на главу міністерства природних ресурсів та екології РФ Олександра Козлова повідомляє, що частина рентабельних запасів важковидобувна, але завдяки податковим пільгам їхній видобуток став вигідним.

"У Росії зараз 31 млрд тонн запасів нафти і 95 млрд тонн її ресурсів. Їхня відмінність у тому, що ресурси треба ще підготувати за рахунок геологорозвідки - як державою, так і компаніями, і тільки потім перевести їх у запаси", - заявив Козлов.

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Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку Росії, видобуток нафти з конденсатом у 2025 році знизиться на 0,02% до 516 млн тонн. У 2026 році очікується зростання видобутку до 525,2 млн, у 2027 році - до 532,6 млн, а у 2028 році до 540 млн тонн.

Доходи Росії від продажу нафти і газу

Доходи російського бюджету від продажу нафти і газу в травні можуть знизитися на третину порівняно з минулим роком - до 0,52 трильйона рублів або 6,48 мільярда доларів, що є найнижчим рівнем з липня 2023 року, через зниження цін на нафту і зміцнення рубля.

Доходи від продажу нафти і газу залишаються важливим джерелом надходжень російського бюджету. Вони становлять близько 25% федерального бюджету ворога і використовуються на фінансування російсько-української війни.

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