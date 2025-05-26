Американський президент поставив на паузу митну війну з ЄС.

Ціни на нафту у понеділок, 26 травня, незначно зросли після того, як президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з Європейським Союзом, що знизило ризики митної війни між США та ЄС, яка б вдарила по світовій економіці, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 18 центів, до 64,96 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів, до 61,7 долара за барель.

"Ф'ючерси на нафту та американські акції зросли після того, як президент США Трамп продовжив дедлайн", - зазначає аналітик Тоні Сікамор.

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Трамп заявив, що погодився продовжити термін торгових переговорів з Європейським Союзом до 9 липня після того, як Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської комісії, заявила, що блоку потрібно більше часу для укладення угоди. До цього американський лідер планував запровадити мито у 50% на товари з ЄС.

На ціни на нафту також вплинула відсутність прогресу в ядерних переговорах між США і Іраном, що зменшило побоювання щодо повернення більшої кількості іранської нафти на світовий ринок.

Ф’ючерси підтримали дані від енергетичної компанії Baker Hughes. Згідно з ними, американські компанії під тиском зниження цін на нафту минулого тижня скоротили кількість діючих нафтових бурових установок на вісім - до 465 - це найнижчий показник з листопада 2021 року.

Водночас, аналітики прогнозують, що зростання цін буде стримуватися через плани ОПЕК+ додатково збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу. Вони додають, що очікувана відмова картелю від квот восени разом з іншими факторами, призведе до здешевлення сировини.

"У другій половині 2025 року ринки нафти можуть зіткнутися з надлишковою пропозицією поряд з потенційно ослабленим попитом через схильність Трампа до універсальних мит. Ця ситуація може створити ідеальний шторм для падіння цін на нафту", - зазначила старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ціни на нафту - останні новини

23 травня ціни на нафту знижувалися через потенційно можливе збільшення видобутку ОПЕК+ в липні.

Водночас, невизначеність в американо-іранських перемовинах щодо ядерної програми Тегерану, стримує ціни на "чорне золото". Президент США Дональд Трамп сподівається домовитися з Тегераном стосовно іранської ядерної програми, однак не виключає і силовий сценарій у разі провалу перемовин.

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