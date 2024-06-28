Серед головних причин зростання називали, зокрема, нестабільність на Близькому Сході.

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і тримають курс на третій тижневий стрибок поспіль на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США незабаром почне знижувати відсоткові ставки.

Видання Reuters пише, що серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 54 центи, або 0,63%, до 86,93 доларів за барель. У свою чергу, вересневий контракт на Brent подорожчав на 0,7%, до 85,87 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в серпні зросли на 61 цент, або 0,75%, до 82,35 долара за барель.

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Зазначимо, що на цьому тижні ф’ючерси на Brent і WTI зросли майже на 2%, причому обидва контрольні показники зросли трохи більше ніж на 6% за місяць.

Повідомляється, що очікування щодо неминучого циклу пом'якшення ФРС викликали "‎ралі ризиків"‎ на фондових ринках. Зниження процентних ставок може вплинути на нафтові ціни, оскільки збільшить попит з боку споживачів.

Ціни на нафту‎ – останні новини

Експерти пов'язували зростання цін на нафту на цьому тижні як з побоюваннями щодо дефіциту нафти на ринках, так і з політичними подіями, а саме – атаками хуситів та посиленням напруги між Ізраїлем і угрупуванням Хезболла.

Зростання нафтових цін грає на руку путінському режиму, значна частина надходжень якого формується з експорту "чорного золота".

Нагадаємо, напередодні експерти прийшли до висновку, що доходи Москви від продажу нафти і газу в цьому місяці зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні.

Передбачається, що червневі доходи РФ від нафти і газу складуть приблизно 9,4 мільярда доларів.

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