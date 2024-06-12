Зазначається, що попит на "чорне золото" впаде до мінімуму вже найближчими роками.

Світові ринки нафти в цьому десятилітті очікує перенасичення. Така ситуація можлива через збільшення видобутку і падіння попиту завдяки джерелам енергії з низьким рівнем викидів.

Видання The Wall Street Journal пише, що міжнародне енергетичне агентство у своєму середньостроковому звіті щодо ринку нафти передбачило, що так звані резервні потужності - кількість насосних потужностей, що залишилися невикористаними через достатню пропозицію, - найближчими роками можуть зрости до рівня, що спостерігався тільки під час пандемії COVID-19.

Нафта стане непотрібною

За даними організації, зростання попиту на нафту досягне піку до 2029 року і почне скорочуватися наступного року, сягнувши 105,4 мільйона барелів на день у 2030 році в міру прискорення впровадження технологій чистої енергетики. При цьому виробничі потужності з видобутку нафти збільшаться майже до 113,8 мільйона барелів на день завдяки виробникам у США, а також Північній і Південній Америці.

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"Такий величезний резерв нафтовидобутку може призвести до зниження цін на нафту, що створить серйозні проблеми для виробників сланцевих родовищ США і блоку ОПЕК+", - йдеться в повідомленні.

Попри сповільнення темпів зростання, світовий попит на нафту у 2030 році, за прогнозами агентства, зросте на 3,2 мільйона барелів на день порівняно з 2023 роком. Зростання буде зумовлене високим попитом з боку країн Азії, зокрема Індії та Китаю. Однак зростання продажів електромобілів, підвищення ефективності використання палива та використання відновлюваних джерел енергії для виробництва електроенергії нівелюють це зростання.

У країнах з розвиненою економікою прогнозується зниження попиту з приблизно 45,7 млн барелів на день у 2023 році до 42,7 млн барелів на день у 2030 році. За даними МЕА, якщо не брати до уваги пандемію, востаннє попит на нафту був настільки низьким 1991 року.

Тим часом зростання світових виробничих потужностей відбуватиметься завдяки виробникам, які не входять до альянсу ОПЕК+, зокрема, США, Бразилії, Канаді, Аргентині та Гайані, на частку яких припаде три чверті очікуваного збільшення до 2030 року.

Згідно з прогнозами, виробничі потужності ОПЕК+ зростуть на 1,4 мільйона барелів на день у період з 2023 до 2030 року за рахунок Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку. Цього року загальна частка групи на ринку нафти знизилася до 48,5% - найнижчого рівня з 2016 року - через добровільне обмеження видобутку.

ОПЕК відійде на другий план

Зростання попиту на нафту наступного року прогнозується на рівні 1 мільйона барелів на день, що нижче за попередні оцінки в 1,2 мільйона барелів на день. Це зумовлено слабким економічним зростанням і збільшенням використання електромобілів. Очікується, що загальний попит досягне в середньому 103,2 мільйона барелів на день у 2024 році та 104,2 мільйона барелів на день у 2025 році.

Прогнози агентства залишаються значно нижчими за прогнози ОПЕК. Картель прогнозує зростання світового попиту на нафту на 2,2 мільйона барелів на день цьогоріч і на 1,8 мільйона барелів на день 2025 року.

За даними МЕА, загальний обсяг пропозиції нафти тепер буде вищим і сягне в середньому 102,9 млн барелів на день цього року і 104,7 млн барелів на день наступного. За даними агентства, країни, що не входять в ОПЕК+, як і раніше, будуть лідирувати у світовій пропозиції: очікується, що видобуток зросте на 1,4 мільйона барелів на день 2024 року і на 1,5 мільйона барелів на день 2025 року.

Згідно з прогнозами, видобуток ОПЕК+ впаде на 740 000 барелів на день цього року, якщо група збереже добровільне скорочення видобутку, і перейде до зростання на 320 000 барелів на день наступного.

Російська нафта

Тим часом, експорт російської нафти в травні зріс на 100 000 барелів на день до 7,7 млн барелів на день, а експортна виручка знизилася на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і становила 16,8 млрд доларів.

Очікується, що видобуток нафти в Росії скоротиться на 260 000 барелів на день цього року до 10,7 млн барелів на день, оскільки країна проводить глибше скорочення видобутку ОПЕК+, але прогнозується, що пропозиція залишиться загалом стабільною до 2030 року завдяки проєкту Vostok Oil в Арктиці.

Ринок нафти - останні новини

ОПЕК+ домовилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів, які поступово згортатимуться з жовтня.

Крім того, видання Bloomberg писало, що видобуток нафти в Канаді до 2030 року збільшиться приблизно на півмільйона барелів на день, що більше, ніж прогнозувалося раніше. Зростання цін на нафту стимулює компанії до розширення наявних проєктів.

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