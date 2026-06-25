'Ця зима буде важкою': Шмигаль попередив про наслідки російських атак

До початку зими планується відновити понад 10 ГВт генеруючих потужностей.

Наступна зимова кампанія стане важким випробуванням для України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Ґданську.

"Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими", – зазначив державний діяч. За словами Шмигаля, до майбутнього опалювального сезону необхідно готуватися в будь-якому випадку – незалежно від того, чи триватиме війна, чи буде досягнуто її припинення.

Сьогодні Україна спільно з партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону.

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За даними міністра енергетики, необхідно відновити понад 10 ГВт генеруючих потужностей, а також розгорнути близько 3 ГВт нових децентралізованих енергетичних систем, що мають підвищити стійкість енергосистеми в умовах наявних ризиків.

Такі об’єкти мають бути менш уразливими до російських ударів і здатними працювати автономно. Паралельно в Україні розбудовують багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону.

Стан української енергетики – останні новини

Раніше стало відомо, що цього літа в Україні можуть бути запроваджені погодинні графіки відключень електроенергії через наслідки масованих ворожих атак.

За словами експертів, у пікові години без світла можуть залишати до п’яти годин, а найскладніший період прогнозується вже найближчими тижнями.

Навіть за умови імпорту електроенергії та активної роботи сонячних електростанцій енергосистема все одно залишається вразливою до дефіциту потужностей.

Нагадаємо, 22 червня мешканці окремих районів Києва повідомляли про відключення електроенергії.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначав, що в Україні фактично вже розпочався сезон літніх відключень світла через підвищене навантаження на енергосистему, зокрема через активне використання кондиціонерів.

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