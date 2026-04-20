'Можемо молитися на погоду': нардеп попередив, що наступна зима буде ще важчою

На реалізацію плану стійкості Києва щодо підготовки до опалювального сезону, наразі виділено менше чверті необхідної суми.

Опалювальний сезон 2026-2027 років буде важчим за попередній, і є ймовірність, що далеко не всі українці будуть з опаленням, заявив народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі youtube-каналу КШДУ Media.

"Наполегливо раджу всім не довіряти жодній інформації і виходити з того, що прийдешня зима буде точно, на жаль, важчою, ніж була попередня. Єдине, що можемо молитися на погоду, аби не було цих мінус 15-20°C. Якщо буде погода 0-5°C - це буде дещо інший сценарій. Хоча без тепла сидіти в 0-5°C - теж не дуже приємно", - зазначив парламентар.

За його словами, попри заявлене владою схвалення регіональних планів стійкості щодо підготовки до опалювального сезону, незрозуміло, чи був схвалений план стійкості Києва.

"Запитуєш Київ: у вас прийняли план стійкості? А вони кажуть: ми його підготували, Київміськрада його підтримала, Кличко підписав та спрямував десь чотири тижні тому на РНБО. Вони не знають – схвалено цей план, чи ні, можна гроші витрачати, чи не можна", - зазначив Кучеренко, додавши, що не має інформації стосовно ситуації в інших регіонах.

Він зазначив, що для реалізації плану стійкості Києва потрібно 63 мільярди гривень, тоді як наразі на це передбачено 14 мільярдів гривень.

Голова Деснянського району столиці Максим Бахматов вважає, що Київ знову може залишитися без опалення під час наступного опалювального сезону. На його думку, у столичної влади відсутній ефективний план для проходження зими.

Підготовку столиці розкритикували і в Державному агентстві з питань відновлення. За даними очільника агенції Сергія Сухомлина, станом на лютий 2026 року Київ готовий до наступного опалювального сезону на 1-2%.

У свою чергу, енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що потрібно підштовхувати відповідальних осіб для прискорення підготовки до опалювального сезону, але говорити про катастрофу з опаленням як невідворотній факт поки передчасно.

