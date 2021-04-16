Проблема заборгованості, що виникла між суб'єктами ринку природного газу за період дії ПСО (2015-2020 рр.), не повинна бути вирішена за рахунок споживачів, її необхідно вирішувати за рахунок державних механізмів.

Про це заявив перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ) Євген Нацвін-Степанов в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

"Ця проблема не може бути врегульована за рахунок споживачів. Тому що не споживачі стали причиною її виникнення. Цю заборгованість потрібно врегулювати за рахунок державних органів та інституцій, а також інших механізмів, бо причиною її виникнення стали прорахунки в державному регулюванні галузі у 2016-2018 роках», — сказав він.

За словами Нацвіна-Степанова, заборгованість постачальників перед НАК "Нафтогаз України" на цей час становить 23,6 млрд грн, борг теплокомуненерго виріс до 59,4 млрд грн, з тому числі тільки за минулий рік на 23,7 млрд грн., борг ТЕЦ - 11,6 млрд грн.

Читайте такожПриродний газ в Україні можуть замінити новим видом газу, який вдвічі дорожчеЕксперт упевнений, що вирішити проблему заборгованості, що виникла з вини держави потрібно шляхом або взаємного списання цього штучного боргу між учасниками ринку газу, або часткової компенсації.

"Ці борги не дозволяють державним і комунальним підприємствам ремонтувати й осучаснювати обладнання та газові мережі, є непідйомним тягарем для місцевих органів влади та місцевих бюджетів, вони загрожують банкрутствами підприємствам галузі, а найголовніше – не дозволяють їм перейти на повноцінні ринкові відносини», - зазначає представник Асоціації.

Євген Нацвін-Степанов зазначив, що наразі депутатами розробляється новий механізм врегулювання цієї заборгованості через суміщені механізми взаємного списання і часткової компенсації.

«Для того, щоб навести лад у галузі, необхідно оперативно провести аудит боргів і з'ясувати точний їхній розмір, розібратися - хто, кому і за що дійсно винен. І в результаті компенсувати або списати ці борги, що виникли внаслідок недалекоглядних дій влади», - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано Проект Закону Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (№3800-1), який покликаний вирішити проблеми, що виникли в результаті державного регулювання на ринку природного газу.

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Автор: Григорій Бондар