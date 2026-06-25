Другий найбільший виробник бензину в Росії зупинив виробництво, - Reuters

Завод був атакований напередодні "уламками" українських дронів.

Нафтопереробний завод "НОРСІ" компанії "Лукойл" у Нижегородській області призупинив роботу в середу після атаки українського безпілотника. Це четвертий за величиною НПЗ у Росії та другий за величиною виробник бензину в країні. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Йдеться про нафтопереробний завод поблизу міста Кстово, приблизно за 450 км на схід від Москви. Завод може переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік випускаючи натомість близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.

За словами співрозмовників видання, внаслідок української атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5. Вона має потужність 12 000 метричних тонн на день, що складає приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу.

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Джерела Reuters пояснили, що НПЗ може відновити роботу найближчим часом, задіявши інші агрегати.

Тим часом Міжнародна товарна біржа Санкт-Петербурзького регіону (SPIMEX) призупинила торги продукцією заводу NORSI від учора.

Паливна криза в Росії

Як писав УНІАН, роздрібні ціни на бензин у Росії за тиждень зросли на 3% – це найбільший тижневий стрибок за два десятиліття. Ситуація є наслідком атак українських дронів на нафтопереробні заводи країни-агресора.

Повідомляється, що пошкодження ключових об’єктів викликали панічні закупівлі, дефіцит палива та запровадження обмежень у більшості регіонів країни. Виробництво нафтопродуктів різко скоротилося, а влада розглядає заборону експорту дизелю та податкові стимули для імпорту.

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