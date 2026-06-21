'Будемо йти далі': Зеленський анонсував удари по Росії на відстані понад 3000 км

Зеленський повідомив, що в Україні вже створено нові дрони, які зможуть літати на відстань понад 3000 км.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилюватиме удари по Росії. В інтерв’ю ТСН він наголосив, що це справедлива відповідь на щоденні атаки РФ.

"Лють, емоції – вони виправдані. І в нашого народу, і в мене. Але за люттю має слідувати щось. Не може бути, щоб за люттю знову слідувала лють. Вони мають це відчути", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що російське суспільство досі не в повній мірі відчуває наслідки війни, яку розв’язав кремлівський диктатор Володимир Путін. Він повідомив, що Україна вже посилює удари по об’єктах, які підтримують військову інфраструктуру Росії.

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"Ми перебуваємо на етапі, коли наш ОПК, наші Сили оборони, наше виробництво розпочали саме цей процес – повернення війни... Це буде. Вони щодня б’ють нас, ми щодня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем натиск посилюватиметься", – наголосив президент.

Крім того, Зеленський згадав нещодавній удар по НПЗ у Тюменській області на відстані 2070 км. Він додав, що в Україні вже створили нові дрони, які зможуть літати на відстань понад 3000 км.

"Це нові дрони, хороші дрони. Ми будемо йти далі. Бо ми розуміємо, де у них розташовані всі військові об’єкти, заводи, нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно мати засоби ураження на більшу відстань, і ми це робимо", – сказав Зеленський.

Президент підсумував, що цього року Україна почала завдавати болючих для РФ ударів. За його словами, це елемент справедливості, якої поки що щодо Росії у світі немає.

У СБС натякнули на удари по Кримському мосту

Раніше Сили безпілотних систем України опублікували в соцмережі Threads допис, який швидко став вірусним. Вони показали супутниковий знімок, на якому видно, що нафтобаза в Керчі, атакована цієї ночі українськими дронами, розташована зовсім поруч із Кримським мостом.

"Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі, впритул і з різних ракурсів бачили Кримський міст", – йдеться в повідомленні.

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