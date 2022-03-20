На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції.

На Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

"За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий), 1 службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій, 4 "сталкери"", - йдеться в повідомленні.

У ДСП ЧАЕС зазначили, що персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, "героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки".

Зазначається, що на заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції, які забезпечуватимуть функціонування підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин. 11 березня Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

13 березня на Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання. Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову змогли працювати у штатному режимі, не від резервного живлення. Але наступного дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена російськими окупантами. Але незабаром і ці пошкодження вдалося виправити і відновити електропостачання.

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