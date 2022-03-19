Ситуація важка, але хлопці тримаються.

Співробітники Чорнобильської атомної електростанції, яку російські окупанти захопили ще у перший день повномасштабного вторгнення, вже четвертий тиждень працюють без зміни і харчуються лише раз на день.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів мешканець Славутича та син працівника ЧАЕС Денис Дедюхін.

За словами чоловіка, співробітники ЧАЕС, які потрапили у полон окупантів, перебувають під постійним психологічним тиском, але хлопці тримаються і не піддаються на провокації. Також він зауважив, що ніхто з них не взяв так звану "гуманітарку" від окупантів.

Що стосується зв'язку, то він періодично є, але тільки стаціонарний – мобільні телефони у всіх були вкрадені. Крім того, за інформацією чоловіка, харчуються працівники станції раз на добу – з тих запасів, які були у столовій держпідприємства.

Раніше українська розвідка вже повідомляла про підготовку росіянами теракту на ЧАЕС, відповідальність за яку "припишуть" Україні. 14 березня російські окупанти пошкодили лінію, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич.

Окрім ЧАЕС, російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС. Як не раз наголошувалося, будь-яка небезпечна ситуація на цих установах може спровокувати катастрофу світового масштабу.

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