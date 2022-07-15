На деяких станціях вартість пального знизилась на 2 грн за літр.

За тиждень 8-15 липня ряд українських мереж АЗС слідом за автогазом знизили ціни на дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

Зокрема, дизель у мережі AMIC подешевшав на 51 копійку - до 56,49 грн/л. На 2 гривні знизили ціни "Нефтек", VostokGaz і "Олас", на 3 гривні – запорізька мережа ZOG.

На 1 і 1,5 гривні дизпальне подешевшало в мережах BVS - до 56,99 грн/л, Mango - до 54,49 грн/л і Prime - до 54 грн/л відповідно.

У середньому в країні за тиждень дизельне пальне подешевшало на 30 копійок - до 56,19 грн/л.

Крім того, такі мережі як ZOG, Prime, Катрал і VostokGaz відкоригували у бік зменшення ціни на бензин марки А-95 з покращеними показниками якості.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна на автогаз за тиждень у мережах АЗС знизилася на 3,61 гривні – до 33,52 грн/л. За минулий місяць середня ціна на автогаз знизилася на 2 гривні.

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