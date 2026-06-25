Ціни на нафту впали нижче довоєнних рівнів

Аналітики очікують, що нафтовий ринок швидко повернеться до довоєнних рівнів.

Ціни на нафту продовжили падіння в четвер, 25 червня, і наблизилися до рівнів, які востаннє спостерігалися до початку війни з Іраном. Очікування збільшення поставок із Близького Сходу переважили побоювання щодо попиту.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у серпні подешевшали на 1,22 дол., або 1,65%, – до 72,52 долара за барель. Американська нафта WTI втратила 1,02 дол., або 1,45%, опустившись до 69,32 дол. за барель. Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 27 лютого.

При цьому серпневий контракт Brent торгувався дешевше за вересневий, який коштував 73,59 долара за барель. Це свідчить про достатню пропозицію нафти на ринку в короткостроковій перспективі.

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"Швидкість цього падіння застала багатьох зненацька, оскільки ринки закладають у ціни значно швидше повернення близькосхідної нафти, ніж більшість очікувала ще два тижні тому", – зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Напередодні Brent подешевшала більш ніж на 3 долари після послаблення побоювань щодо постачання, а WTI втратила майже 3 дол. за підсумками торгів.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив 24 червня на галузевому форумі, що обсяги транспортування через Ормузьку протоку майже повернулися до довоєнного рівня. За його словами, за останні 24 години через протоку було перевезено щонайменше 20 мільйонів барелів нафти. Водночас повне відновлення нормальної роботи потребуватиме ще кількох тижнів через необхідність розмінування акваторії.

Зростання поставок із Близького Сходу, а також очікуване збільшення експорту з Ірану після тимчасового послаблення американських санкцій спричинили зниження цін на фізичні партії нафти по всьому світу.

Досягнута минулого тижня попередня угода про припинення війни між США, Ізраїлем та Іраном, яка розпочалася 28 лютого, дозволила відновити рух суден через Ормузьку протоку.

Аналітики Macquarie очікують, що нафтовий ринок швидко повернеться до довоєнних рівнів у міру адаптації логістичних ланцюгів і повного відновлення роботи Ормузької протоки.

Вони прогнозують, що в третьому кварталі середня ціна Brent становитиме 67 доларів за барель, а WTI – 62 дол. за барель. Для порівняння, у другому кварталі середні ціни складали 94 і 87 доларів відповідно.

Водночас запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися до найнижчого рівня з 1984 року, повідомило Управління енергетичної інформації США. Причиною стали високий попит з боку нафтопереробних заводів та продажі нафти з державного стратегічного резерву. Однак ринки майже не відреагували на ці дані, оскільки увага трейдерів була зосереджена насамперед на ситуації навколо Ормузької протоки.

Ціни на нафту – останні новини

22 червня ціни на нафту Brent знизилися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Тегеран заявив, що домігся послаблень для експорту нафти та нафтохімічної продукції, що послабило побоювання щодо дефіциту сировини на світовому ринку.

24 червня ціни на нафту марки Brent впали більш ніж на 1% до найнижчого рівня за майже чотири місяці, бо все більше нафтових танкерів готувалися вийти з Ормузької протоки.

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