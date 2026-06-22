Ціни на нафту впали після переговорів США та Ірану

Зниження цін зумовлене насамперед поліпшенням перспектив дипломатичного прориву між США та Іраном.

Ціни на нафту Brent у понеділок, 22 червня, знизилися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Тегеран заявив, що домігся послаблень для експорту нафти та нафтохімічної продукції, що послабило побоювання щодо дефіциту сировини на світовому ринку, пише Reuters.

Зазначається, що нафта марки Brent подешевшала на 1,19 долара, або на 1,48% - до 79,38 долара за барель станом на 06:16 за київським часом.

На початку торгів котирування зростали до 82,30 долара за барель на тлі напруженого старту переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Зростання цін також підтримували погрози президента США Дональда Трампа відновити війну проти Ірану та заява Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки.

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Ф'ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 76,73 долара за барель. Водночас більш активний серпневий контракт подешевшав на 21 цент - до 75,64 долара за барель.

"Зниження цін зумовлене насамперед поліпшенням перспектив дипломатичного прориву між США та Іраном, що відроджує надії на те, що санкції проти Ірану зрештою можуть бути пом’якшені", - зазначила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Суганда Сачдева.

У понеділок високопосадовці США та Ірану завершили перший раунд переговорів у Швейцарії. За словами посередників, зустрічі стартували в неділю відповідно до меморандуму, погодженого минулого тижня для продовження нестійкого режиму припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що країна отримала винятки для експорту нафти та нафтохімічної продукції, розмороження частини заблокованих активів, а також запуск програми відновлення та розвитку Ірану. На її думку, такий розвиток подій дозволить повернути на міжнародні ринки майже 1,5 мільйона барелів іранської нафти на добу, що суттєво збільшить глобальну пропозицію в умовах помірного зростання попиту.

Водночас аналітики наголошують, що ризики нової ескалації залишаються високими. Перед початком переговорів кількість суден, які проходили через Ормузьку протоку, різко скоротилася. Це сталося після того, як Іран оголосив про повторне закриття водного шляху, звинувативши Ізраїль і США у порушенні умов тимчасової мирної угоди.

Додаткову напругу на ринку спричинили ізраїльські удари по Лівану. За даними державного агентства NNA, 20 червня внаслідок атак загинули щонайменше 20 людей. Це сталося через день після набуття чинності режимом припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Аналітики ING напередодні завершення переговорів у Швейцарії зазначали, що шлях до більш тривалої угоди буде складним, а протягом 60-денного перемир'я зберігаються реальні ризики відновлення бойових дій.

Попри це, минулого тижня ціни на нафту впали більш ніж на 8% через очікування збільшення поставок. Ринок розраховує як на вивільнення танкерів, що залишалися заблокованими в районі Перської затоки, так і на можливе скасування американських санкцій проти іранської нафти в межах потенційної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Голова Національної іранської нафтової компанії Хамід Бовард повідомив на державному телебаченню, що через лінію блокади вже пройшло понад 25 мільйонів барелів іранської нафти.

Тим часом ОАЕ, Кувейт та Ірак протягом останнього тижня запропонували клієнтам додаткові обсяги нафти. Заступник міністра нафти Іраку з питань видобутку заявив, що країна планує поступово відновити виробництво до рівня 4,2-4,3 мільйона барелів на добу.

Війна США проти Ірану – останні новини

22 червня завершився перший раунд перемовин між високопоставленими представниками США та Ірану в Швейцарії. Сторони домовилися про механізм припинення бойових дій у Лівані та відкрили канал звʼязку, аби забезпечити безпечне проходження торгових суден через спірну протоку.

20 червня Bloomberg повідомляв, що Ізраїль зірвав переговори президента США Дональда Трампа з Іраном на невизначений термін. За словами журналістів, бої між Ізраїлем і "Хезболлою" на півдні Лівану тривали без перерви.

19 червня стало відомо, що Іран знову заявив про закриття Ормузької протоки та призупинення переговорів про припинення війни з США. Тоді в Ірані заявили, що протока залишатиметься закритою доки США та Ізраїль не виконають вимоги.

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