США тимчасово дозволили продаж іранської нафти: як це вплине на ціни

Іран взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний і відкритий транзит в Ормузькій протоці.

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дає право на виробництво, постачання та продаж іранської нафти, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у мережі Х.

За його словами, у рамках триваючих плідних переговорів у Швейцарії Іран взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний і відкритий транзит в Ормузькій протоці та дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в’їзд до своєї країни.

"У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти", - відмітив Бессент.

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Зазначимо, що це рішення збільшить глобальну пропозицію нафти у світі, а також допоможе заспокоїти ринки й зменшити ціну на "чорне золото".

Перемовини США та Ірану – останні новини

22 червня в Швейцарії завершився перший раунд перемовин між представниками США та Ірану. Тоді повідомлялося, що сторони домовилися про механізм припинення бойових дій у Лівані та відкрили канал звʼязку, аби забезпечити безпечне проходження торгових суден через спірну протоку.

На цьому тлі ціни на нафту Brent знизилися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі тоді зазначив, що країна отримала винятки для експорту нафти та нафтохімічної продукції, розмороження частини заблокованих активів, а також запуск програми відновлення та розвитку Ірану.

Такий розвиток подій дозволить повернути на міжнародні ринки майже 1,5 мільйона барелів іранської нафти на добу, що суттєво збільшить глобальну пропозицію в умовах помірного зростання попиту та зменшить ціну на чорне золото.

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