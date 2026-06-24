Світові ціни на нафту майже повернулися до довоєнного рівня: скільки коштує барель

Brent продовжує втрачати завдяки очікуванням стабільного потоку енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту марки Brent впали більш ніж на 1% до найнижчого рівня за майже чотири місяці. Вартість чорного золота продовжує падати на тлі того, що все більше нафтових танкерів готуються вийти з Ормузької протоки, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зранку в середу знизилися на 1,2 долара, або 1,56% – до 75,88 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 1,14 долара, або 1,6% – до 72,07 долара за барель.

За даними Trading economics, ціна Brent досягла позначки в 73,98 долара станом на 16:14 за Києвом. Це найнижчий рівень з 27 лютого – за день до початку американо-ізраїльських ударів по Ірану. WTI коштувала 70,52 долара.

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Ціновий тренд на зниження підкріплюється тим, що фізичні вантажі сирої нафти продаються зі знижками по всьому світу, змінюючи торговельні потоки, оскільки ринки перебувають під тиском швидкозростаючих поставок з Близького Сходу, а Іран має намір збільшити продажі після тимчасового послаблення санкцій США.

Тегеран отримав від Вашингтону 60-денне скасування санкцій після початку мирних переговорів, що дозволило Ірану продавати нафту. Іранське виробництво та експорт можуть відносно швидко зрости, враховуючи значну кількість нафти, що завантажена на танкери. Мова йде про тижні, а не про місяці, вказують аналітики.

Водночас невизначеність щодо довговічності угоди залишається в силі. Президент США Дональд Трамп заявив 23 червня, що Іран погодився на ядерні інспекції "до нескінченності", хоча Тегеран заявив, що не робив жодних таких поступок.

Аналітики очікують, що середня ціна на нафту Brent становитиме 77,09 долара за барель у 2026 році, перш ніж впасти до 64 доларів у 2027 році.

Угода Ірана з США – головні новини

18 червня США та Іран підписали рамкову угоду на 14 пунктів, яка є дорожньою картою для укладення остаточного миру.

Іран в разі завершення війни отримає 300 млрд доларів приватних інвестицій. Більше половини цієї суми вже погоджено – зокрема, від компаній з таких залежних від близькосхідної нафти азійських країн, як Південна Корея, Японія, Сінгапур та Малайзія.

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