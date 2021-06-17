Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 1 млн побутових споживачів, підвищила місячну ціну на газ у червні до 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за 1 куб. м.
"Місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану "Фіксований", мета якого - захистити клієнтів від цінових коливань на ринку. Так, ціна газу в тарифному плані "Місячний" у червні становить 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як клієнти ГК "Нафтогаз України" в рамках річного тарифного плану "Фіксований" мають одну з найбільш вигідних цін на газ - 7,96 грн за 1 куб. м.", - йдеться в повідомленні прес-служби.
У компанії наголосили, що підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається тільки за бажанням клієнта. Поза цим, всі клієнти обслуговуються у річному тарифному плані "Фіксований".
Відзначається, що ціна на газ у тарифному плані «Місячний» зумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати.
За інформацією пресслужби, ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки наша країна - це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ в Європі досягали 25,9 євро за 1 МВт-год, що трохи більше 270 дол. за тисячу кубометрів.
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У «Нафтогазі» вважають, що це зумовлене коливаннями цін на енергоринку через те, що РФ штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва "Північного потоку-2". Також на зростання цін впливає кон'юнктура глобальних ринків, зокрема, високі ціни на скраплений природний газ в Азійському регіоні. Наприклад, на кінець травня ціни на газ в Китаї зросли на 11% до попереднього місяця і на 43% порівняно з травнем минулого року. Тому високі ціни на газ в Китаї і Азійському регіоні загалом створюють сильну конкуренцію серед постачальників.
Тарифи на газ в Україні
- 25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.
- На фіксовані річні тарифи усі споживачі були переведені автоматично. Але за бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.
- Голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год через монопольні дії російського "Газпрому".
- За даними Державної митної служби, середня ціна імпортного природного газу в Україні у травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і становила 291,72 дол. за тисячу кубометрів. З початку року ціна імпортного газу зросла на 40%.
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