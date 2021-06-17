У компанії відзначають, що, попри настання літа, ціни на газ на європейському хабі продовжують зростати.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 1 млн побутових споживачів, підвищила місячну ціну на газ у червні до 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за 1 куб. м.

"Місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану "Фіксований", мета якого - захистити клієнтів від цінових коливань на ринку. Так, ціна газу в тарифному плані "Місячний" у червні становить 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як клієнти ГК "Нафтогаз України" в рамках річного тарифного плану "Фіксований" мають одну з найбільш вигідних цін на газ - 7,96 грн за 1 куб. м.", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У компанії наголосили, що підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається тільки за бажанням клієнта. Поза цим, всі клієнти обслуговуються у річному тарифному плані "Фіксований".

Відзначається, що ціна на газ у тарифному плані «Місячний» зумовлена ​​ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати.

За інформацією пресслужби, ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки наша країна - це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ в Європі досягали 25,9 євро за 1 МВт-год, що трохи більше 270 дол. за тисячу кубометрів.

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У «Нафтогазі» вважають, що це зумовлене коливаннями цін на енергоринку через те, що РФ штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва "Північного потоку-2". Також на зростання цін впливає кон'юнктура глобальних ринків, зокрема, високі ціни на скраплений природний газ в Азійському регіоні. Наприклад, на кінець травня ціни на газ в Китаї зросли на 11% до попереднього місяця і на 43% порівняно з травнем минулого року. Тому високі ціни на газ в Китаї і Азійському регіоні загалом створюють сильну конкуренцію серед постачальників.

Тарифи на газ в Україні

25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фіксовані річні тарифи усі споживачі були переведені автоматично. Але за бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.

Голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год через монопольні дії російського "Газпрому".

За даними Державної митної служби, середня ціна імпортного природного газу в Україні у травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і становила 291,72 дол. за тисячу кубометрів. З початку року ціна імпортного газу зросла на 40%.

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Автор: Ганна Бредіхіна