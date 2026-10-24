Нардеп зробив тривожну заяву про рівенеь захисту енергетичного обладнання в Україні

Нагорняк стверджує, що через обмежені можливості передачі електроенергії диспетчери змушені обмежувати генерацію атомних електростанцій.

Лише третина критично-важливого обладнання енергетики в Україні захищені від російських обстрілів. Таку заяву зробив народний депутат Сергій Нагорняк в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, Україна має можливості виробляти електроенергію, однак через пошкодження та недостатній захист підстанцій виникають труднощі з її передачею до Києва, центральних і східних областей.

"Лише третина критично важливого обладнання сьогодні на цих підстанціях захищена. Це соромно бачити напередодні п’ятої зими повномасштабного вторгнення", - пояснив він.

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Нагорняк стверджує, що через обмежені можливості передачі електроенергії диспетчери змушені обмежувати генерацію атомних електростанцій.

Енергетика в Україні

Раніше автори Foreign Affairs писали, що в умовах постійних російських обстрілів енергетичних об’єктів України головний ризик полягає в серії послідовних ударів по одному й тому ж місту.

За їхніми словами, такі удари в зимовий період можуть вичерпати резервні запаси швидше, ніж ремонтні бригади зможуть відновити подачу тепла. У морози це загрожує розривами труб. У подібній ситуації можуть опинитися як Київ, так і Харків, Одеса чи будь-яке інше велике місто.

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