Росія рекордно збільшила експорт нафти: у Bloomberg пояснили, що заважає їй заробити

Вигоди для Кремля підриваються забороною на продаж дизельного палива за кордон.

Росія відвантажила найбільшу кількість нафти за півтора місяця, а різке зростання цін підняло вартість цих вантажів майже до найвищого рівня з початку війни в Україні.

Згідно з даними про рух танкерів, зібраними Bloomberg, за чотири тижні станом на 27 вересня обсяг поставок нафти з-за кордону зріс до 3,71 мільйона барелів на добу. Це був найвищий показник з початку серпня.

Водночас середні ціни за чотири тижні на основні сорти російської нафти "Urals" та "ESPO" досягли найвищого рівня за понад три місяці на тлі триваючих перебоїв із постачанням нафти на Близькому Сході.

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"Проте кошти від продажу нафти - це лише частина картини, і їх, ймовірно, частково компенсує скорочення поставок нафтопродуктів. Хоча Росія підвищила свій прогноз експорту нафти на 2026 рік приблизно на 150 000 барелів на добу, вона знизила прогноз поставок нафтопродуктів приблизно на 500 000 барелів на добу", - йдеться у статті.

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту Москви за 28 днів до 27 вересня зросла до 2,39 млрд доларів на тиждень, що на 290 млн доларів на тиждень більше, ніж за період до 20 вересня, і є найвищим показником з періоду до 24 травня.

Важливо, що вигоди для Кремля підриваються забороною на закордонні продажі дизельного палива, яка, як очікується, буде продовжена до жовтня, а також падінням поставок нафтопродуктів через удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Удари по нафтобазах

Раніше Служба безпеки України завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї Російської Федерації. Це важливі елементи паливної інфраструктури, що забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії РФ.

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