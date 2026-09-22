Росія запустила останнє гігантське родовище нафти якнайдалі від лінії фронту

Це наймасштабніший новий нафтовий проект в країні з часів розпаду СРСР.

Росія після кількох років затримок запустила комерційний експорт нафти з кластера "Схід Ойл", який об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру із запасами близько 51 мільярда барелів, пише The Moscow Times.

Потенціал "Схід ойл" оцінюють в 2 млн барелів на добу, що становить понад 20% поточного видобутку нафти в Росії. Запаси проекту складають більше п'ятої частини всіх розвіданих покладів нафти в країні (220 млрд барелів).

Дані показники роблять кластер порівнянним з нафтовими відкриттями Радянського Союзу – такими, як гігантське Самотлорське родовище в Західному Сибіру, ​​що стало основою нафтової могутності СРСР. Інших родовищ з подібною ресурсною базою в Росії не залишилося.

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Віддаленість проекту, яка раніше була його головним недоліком, стала стратегічним плюсом. Арктичний термінал забезпечує безпечний експортний канал в умовах, коли санкції та атаки на інфраструктуру в портах Чорного та Балтійського морів кратно підвищили операційні ризики.

Нафтоналивний термінал "Бухта Север" знаходиться в тисячах кілометрів від зони бойових дій в Україні і дає прямий вихід на азіатські ринки по Північному морському шляху. "Бухта Север" розташована в Єнісейській затоці, на заході півострова Таймир в Красноярському краї.

На початковому етапі "Схід ойл" експортуватиме лише 150 тисяч барелів на добу. "Роснефть" розраховує наростити експорт до 600 тисяч барелів на добу у другій половині 2027 року, з виходом на 1 млн барелів на добу до 2030 року.

Нафтова галузь в Росії – останні новини

В кінці минулого тижня російська нафта сорту ESPO Blend подорожчала вище 120 доларів за барель – це найвищий показник із квітня. Зростання цін пов’язане насамперед зі збільшенням попиту з боку китайських нафтопереробників на тлі перебоїв із постачаннями близькосхідної сировини.

Тим часом Московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. В результаті пожежі на об’єкті було пошкоджено обидві установки первинної переробки – АВТ-6 та "Євро+".

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