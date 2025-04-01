Падіння відбулося попри невелике зростання щотижневих поставок.

Експорт нафти з Росії різко впав. Триденна зупинка навантажувальних робіт на ключовому експортному терміналі в Тихому океані призвела до зниження обсягів поставок.

Видання Bloomberg пише, що поставки нафти з усіх російських портів впали до 3,28 млн барелів на день, що стало найбільшим падінням з початку року. Падіння відбулося попри невелике зростання щотижневих поставок.

У Тихому океані кілька танкерів, які простоювали кілька місяців після того, як США внесли їх до "чорного списку", тепер повертаються до роботи. Три з них завантажили нафту ESPO в Козьміно, а ще два отримали вантаж під час передачі з судна на судно біля російського узбережжя. Усі вони, судячи з усього, прямують у китайські порти.

Відео дня

Близько 1,4 мільйона барелів російської тихоокеанської нафти залишаються на танкерах, які простоюють уже щонайменше сім днів; це дві третини від обсягу, який спостерігався минулого тижня, і менше за пікове значення в 9 мільйонів барелів.

Валова вартість московського експорту за тиждень по 30 березня зросла приблизно на 40 млн доларів, або на 3%, до 1,32 млрд доларів, чому сприяло зростання середніх тижневих цін.

Експортна вартість балтійської нафти Urals зросла приблизно на 2,60 долара за барель, а чорноморської - на 2,20 долара за барель. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросла приблизно на 1,60 долара.

У середньому за чотири тижні доходи впали до 1,37 млрд доларів на тиждень, що приблизно на 5% менше, ніж за період до 23 березня. За цим показником зниження доходів було частково компенсовано невеликим зростанням цін.

Постачання російської нафти - останні новини

Головне управління розвідки України повідомило, що Росія 2024 року перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів , зокрема 78% експортованої сирої нафти і 37% нафтопродуктів.

Загальний морський нафтовий експорт держави-агресора оцінюється у понад 80 млрд євро: сира нафта - 57 млрд євро та нафтопродукти - 26 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: