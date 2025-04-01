Компанії похапцем шукають нових постачальників.

Нафтопереробні компанії Індії повернулися на ринок у пошуках постачальників нафти. Це сталося після погроз президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії.

Видання Bloomberg пише, що індійські держкомпанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. шукають додаткові вантажі на травень з таких регіонів, як Близький Схід, Північне море і Середземномор'я.

Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти після початку війни в Україні. Минулого року майже 40% імпорту країни припало на сорти нафти, включно з Urals. Завдяки дешевшим поставкам нафтопереробні підприємства отримували підвищений прибуток, хоча в останні місяці ця перевага зійшла нанівець. Китай також закупив великі обсяги після вторгнення РФ в Україну.

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Трамп порушив питання про можливість введення так званих вторинних санкцій для покупців російської нафти, якщо президент Володимир Путін відмовиться від припинення вогню з Україною, що призвело до зростання базових ф'ючерсів, і в понеділок західно-техаська нафта зросла на 3,1%, що стало найбільшим зростанням майже за 11 тижнів.

"Це блеф, виверт для переговорів з боку Трампа. Але нафтопереробникам потрібно підготуватися, вони не можуть покладатися на передчуття, якою б дивною і малоймовірною не була загроза для поставок", - каже Вандана Харі, засновник сінгапурської компанії Vanda Insights.

США - головний торговельний партнер Індії, тому за сценарію "вторинних санкцій" для покупців російської нафти південноазійська країна, найімовірніше, буде шукати альтернативні поставки, вважає Воррен Паттерсон, голова відділу сировинної стратегії ING Groep NV у Сінгапурі.

"Традиційні санкції створили достатньо невизначеності. Ідея вторинних санкцій тільки посилює цю невизначеність, враховуючи, що це новий інструмент. Покупці повинні вирішити, чи переважують переваги придбання нафти зі знижкою потенційний удар по економіці країни від додаткових тарифів", - вказав Паттерсон.

Постачання російської нафти - останні новини

Індія, яка посідає друге місце за імпортом нафти з Росії, заявила, що купуватиме російську нафту тільки в тому разі, якщо її постачатимуть компанії і судна, що не потрапили під санкції США.

Країна слідує санкціям ООН, а не окремих країн, але побоювання вторинних санкцій з боку США створюють операційні проблеми, оскільки індійські банки і компанії значною мірою пов'язані з американською фінансовою системою.

Крім того Нью-Делі погодилися збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс між двома.

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