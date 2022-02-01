Блокуюча постанова не набрала необхідної кількості голосів.

Верховна Рада України розблокувала підписання закону, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням Договірної процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав "блокуючий" проект постанови, яким пропонувалося скасувати рішення ВРУ від 26 січня Про прийняття закону "Про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі" (№6273).

За цей проект проголосували 62 народних депутати при необхідному мінімумі 226.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням договірної процедури.

Відповідно до закону, надається право ТОВ "Оператор ГТС України" та дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" здійснювати закупівлі робіт, послуг та супутніх товарів для будівництва, реконструкцій та ремонту об'єктів без визначеної законом процедури.

Він передбачає застосування переговорної процедури закупівлі у разі закупівлі робіт, необхідних для забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6 і 7 гідроагрегатів і реконструкцій або послуг з ремонту компресорних станцій "Диканька", "Долина-2", "Бердичів", "Красилів", "Комарно", "Ужгород", "Богородчани", "Олександрівка", "Машівка", "Більче-Волиця", ДКС "Богородчани" та інших, передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (в тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги).

Закупівлі за спрощеною процедурою:

У листопаді минулого року Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє під час дії карантину проводити за спрощеною процедурою закупівлі по роботах і послугах, пов'язаних з проектуванням і установкою кисневих станцій.

26 січня 2022 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням Договірної процедури.