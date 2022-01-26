Йдеться про будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС та ремонт компресорних станцій.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням договірної процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту № 6273 "Про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення "Закону "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі" проголосували 243 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Відповідно до закону, надається право ТОВ "Оператор ГТС України" та дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" здійснювати закупівлі робіт, послуг та супутніх товарів для будівництва, реконструкцій та ремонту об'єктів без визначеної законом процедури.

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Він передбачає внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" у разі закупівлі робіт, необхідних для забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6 і 7 гідроагрегатів і реконструкцій або послуг з ремонту компресорних станцій "Диканька", "Долина-2", "Бердичів", "Красилів", "Комарно", "Ужгород", "Богородчани", "Олександрівка", "Машівка", "Більче-Волиця", ДКС "Богородчани" та інших, передбачають ремонти із заміною існуючих газотурбінних двигунів на більш сучасні (в тому числі супровідні до цих робіт товари та послуги).

Закупівлі за спрощеною процедурою:

У листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє під час дії карантину проводити за спрощеною процедурою закупівлі по роботах і послугах, пов'язаних з проектуванням і установкою кисневих станцій.