Понад 400 тисяч тонн дизельного палива потенційно можуть постачатися в обхід санкцій.

Росія у липні скоротила експорт дизельного палива та газойлю на 5% в порівнянні з червнем, до 3,26 мільйонів. На це вплинув, зокрема, брак пального на внутрішньому ринку, повідомляє Reuters з посиланням на дані компанії LSEG та джерела на ринку.

За даними видання, поставки через російський порт Приморськ, який є найбільшим в країні пунктом експорту дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, в липні склали 1,26 млн тонн, що на 11,3% менше у порівнянні з червнем.

Основним споживачами російського дизелю та газойлю залишилися Туреччина та Бразилія, але скорочення постачання їх не оминуло. Зокрема, експорт дизельного палива і газойлю з російських портів до Туреччини впав у липні до 1,25 млн тонн, що на 14% менше, ніж у червні, в той час як відвантаження до Бразилії скоротилися на 29%, до 0,37 млн тонн.

Відео дня

Експорт російського дизельного палива і газойлю в африканські країни у липні скоротився на чверть у порівнянні з попереднім місяцем і склав близько 0,69 млн тонн.

При цьому ще 400 тисяч тон російського дизеля, за даними видання, прямують на Кіпр. Кому вони призначені, наразі невідомо. 110 тисяч тонн дизельного палива мали в російських портах позначку "під замовлення". Це означає, що пункт його призначення невідомий або незадекларований. Не виключено, що ці постачання відбуваються в обхід санкцій.

Зазначається, що скорочення постачання дизелю та газойлю пов’язано зі зменшенням виробництва їхнього виробництва на російських НПЗ через технічне обслуговування на тлі високого попиту на паливо у самій Росії. Не секрет, що російські НПЗ після паузи знову навідують українські дрони.

Удари по території РФ та російський експорт

У червні експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з жовтня 2024 року через, зокрема тривалі ремонтні роботи на НПЗ, частина з яких була атакована українськими безпілотниками. Водночас експорт дизелю та газойлю тоді зріс на 1% - до 1 мільйона барелів на добу.

4 серпня стало відомо, що українські безпілотники зупинили роботу Новокуйбившевського НПЗ у Самарській області РФ, що, ймовірно, позначиться на експорті РФ та внутрішньому ринку.

Раніше Москва вже заборонила експорт бензину через брак палива на внутрішньому ринку, який був спричинений тривалими ремонтами НПЗ, на деяких з яких сталася "бавовна".

Вас також можуть зацікавити новини: