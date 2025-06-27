Руку допомоги російським нафтопереробникам простягнула Туреччина.

Експорт нафтопродуктів з Російської Федерації у червні впав до найнижчого рівня з жовтня 2024 року – у середньому 2 мільйона барелів на добу через, зокрема, тривалі ремонтні роботи на нафтопереробних заводах, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortex.

Зазначається, що за перші 20 днів червня морський експорт нафтопродуктів впав на 8% у порівнянні з травнем. Найбільше падіння експорту зафіксоване в балтійських портах – на понад 15%.

Найбільше знизився експорт мазуту— мінус 16%, до 537 тисяч барелів на добу, а також авіапального, до 15 тисяч барелів – мінімуму за 9 місяців. Експорт бензину й сумішевих компонентів склав менше 200 барелів на добу.

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Експерти пояснюють падіння експорту палива з РФ тривалими ремонтними роботами на НПЗ, частина яких, як відомо, була атакована безпілотниками Сил оборони, а також прагненнями влади створити резерв нафтопродуктів напередодні сплеску попиту на них з боку аграріїв та під час відпусток.

Єдиний сегмент, який продемонстрував зростання, - це експорт газойлю та дизелю. За звітний період він зріс на 1% - до 1 мільйона барелів на добу. При чому левова частина постачання йшла з Новоросійська до Туреччини.

Удари по території Росії - останні новини

В ніч на 8 березня група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області Росії, який бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

11 лютого дрони масовано атакували Саратовську область РФ, внаслідок чого було пошкоджено нафтопереробний завод, а також аеродром. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що завод відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупантів паливом.

Військовий експерт Михайло Жирохов звернув увагу, що удари по НПЗ – це гра в довгу і не варто очікувати на миттєвий результат.

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