Міністр енергетики РФ поскаржився на західні санкції.

Російська влада знову повністю забороняє експорт бензину з країни через стрибок цін на паливо на 30% та їхнє наближення до історичних максимумів, повідомляє The Moscow Times.

Видання нагадує, що наразі заборона на експорт палива діє тільки для трейдерів, посередників і нафтобаз. Але згідно з рішенням російського уряду, до 31 серпня експорт бензину з Росії буде заборонено і для компаній-виробників нафтопродуктів.

Російські чиновники вважають, що заборону на вивезення палива необхідно посилити для "збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт".

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Журналісти констатують, що біржові ціни на бензин у Росії зростають з квітня. Вартість 95-го бензину перевищила 73 тисячі рублів, ледь не оновивши абсолютний рекорд.

Серед причин стрибка цін: затримка ремонтів російських нафтопереробних заводів через санкції і, відповідно, скорочення постачання бензину на ринок. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов визнав, що проблеми з ремонтами НПЗ виникли через західні санкції.

"Чому іноді бувають збої? Тому що зараз у тому санкційному режимі, в якому ми перебуваємо: ось, заплановано, скажімо, на ремонт, умовно, 4 місяці, а нам щось затримали, щось недопоставили", - поскаржився він.

Експорт бензину з Росії - останні новини

Росія вже забороняла експорт бензину з 1 березня 2024 року у зв’язку з подорожчанням палива, яке, зокрема, викликано зменшенням обсягу виробництва НПЗ. Виняток тоді було зроблено для постачань у рамках міжурядових угод, зокрема з країнами Євразійського економічного союзу, а також паливо, що вивозиться громадянами для особистого користування. Дію ембарго було тимчасово призупинено з 20 травня до кінця липня 2024 року, а з грудня 2024 року вивезення автопалива було дозволено тільки виробникам.

Однією з причин падіння російського експорту палива та подальшої нової заборони на його вивезення стали удари Сил оборони по російським НПЗ.

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