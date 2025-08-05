Зазначається, що на нафтопереробному заводі зупинено дві установки первинної переробки нафти.

Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "Роснефть", зупинив близько половини переробних потужностей після атаки українських безпілотників. Ціни на бензин у Російській Федерації різко злетіли.

Видання Reuters пише, що, за словами джерел, після атаки безпілотників 2 серпня зупинено дві установки первинної переробки нафти - ЦДУ-3 потужністю 8 600 тонн на добу і ЦДУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Таким чином на Рязанському НПЗ працює установка первинної переробки нафти ЦДУ-6 потужністю 23 200 тонн на добу - близько 48% від загальної потужності.

Відео дня

Варто зазначити, що 2024 року завод переробив 13,1 млн тонн нафти, випустив 2,3 млн тонн автобензину, 3,4 млн тонн дизельного пального, 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіагасу.

Російське видання "Коммерсант" пише, що ціни на бензин марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі злетіла до позначки 77 тисяч рублів або 964,6 долара за тонну, оновивши історичний максимум, який раніше був на рівні 76,9 тис. рублів.

При цьому в Міністерстві енергетики Росії вважають ситуацію стабільною. Зазначається, що нафтові компанії перенаправили додаткові обсяги бензину на внутрішній ринок для стабілізації ситуації, скоротивши експорт.

Удар України по російських НПЗ - останні новини

У ніч на 2 серпня Росію масовано атакували безпілотники, під ударом опинилися два нафтопереробні заводи (НПЗ), один із них у Рязанській області. А в Самарській області після прильоту загорівся Новокуйбишевський НПЗ.

3 серпня в російському місті Сочі виникла пожежа на нафтобазі "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" унаслідок атаки українського безпілотника.

Вас також можуть зацікавити новини: