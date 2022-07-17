Водночас залишається важливою потреба в домовленості світових лідерів про обмеження ціни на російську нафту.

Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти, що допоможе знизити світові ціни та зменшити російські прибутки.

Про це написав у своєму Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки", - зазначив він.

Втім, як наголосив Єрмак, зараз дуже важливо, щоб світові лідери, попри труднощі, таки змогли домовитися про обмеження ціни на російську нафту.

"Це ідея, яку пропонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед тотальним ембарго. Її просувають США. Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії", - написав голова Офісу президента.

Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти

Раніше президент США Джо Байден зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Після зустрічі спадкоємний принц королівства Мухаммад бін Салман заявив, що Саудівська Аравія готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів.

За словами принца, Саудівська Аравія збільшить свою виробничу потужність до 13 млн барелів на день до 2027 року порівняно з 12 млн зараз, і "після цього королівство більше не матиме можливості збільшувати видобуток".

Байден відвідав Саудівську Аравію в рамках свого близькосхідного турне. У рамках візитів він зокрема обговорює питання щодо збільшення видобутку нафти.

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