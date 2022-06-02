Вартість продукції марок Brent і WTI впала на 1,8 і 2% відповідно.

Ціни на нафту впали після декількох тижнів ралі вгору. На це вплинула інформація про готовність Саудівської Аравії збільшити видобуток, якщо в Росії він знизиться.

Як передає портал Reuters, вартість нафти марки Brent знизилася на 1,8% — до $114,21 за барель. Схоже падіння продемонструвала американська марка WTI. Вона подешевшала на 2% і торгується в районі $113,01 за барель.

Протягом кількох минулих тижнів вартість нафти зростала. Це обумовлено санкціями проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Старший економіст дослідницького інституту Nli Цуесі Уено заявив, що поступове зняття суворих обмежень в Китаї, які були введені через COVID-19, допомогло підтримати вартість. Однак на ринок найсильніше вплинула інформація про потенційне збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії.

"Інвестори закрили довгі позиції, щоб почекати і подивитися, чи збільшить Саудівська Аравія видобуток швидше, щоб відреагувати на заклики Сполучених Штатів, і чи вплине це збільшення на глобальний баланс попиту і пропозиції", — заявив Уено.

Нагадаємо, за даними джерел Financial Times, Саудівська Аравія повідомила про готовність збільшити обсяги видобутку нафти, якщо в Росії вони значно скоротяться. Раніше держава не хотіла задіювати вільні потужності і вважала за краще тримати їх у резерві. Але як заявив один зі співрозмовників FT, втрата контролю над вартістю нафти не в інтересах Саудівської Аравії, і країна усвідомлює існуючі ризики.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що Штати та ЄС обговорюють можливість купівлі російської нафти. Однак вона повинна продаватися за ціною нижче ринкової.

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