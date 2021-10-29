З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год.

Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України.

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"Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових індексу споживчих цін, попри фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року. Так, у наступних роках очікується зростання цін на тютюнові вироби через підвищення акцизів. Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20– 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", - йдеться в повідомленні.

Тарифи на електрику:

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Автор: Богдан Слуцький