Розширення газопроводу "Турецький потік" між Сербією та Угорщиною відкладено через санкції США, які були накладені на споруджувані Росією газопроводи.
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Про це на своїй сторінці в Facebook написала керівник напрямку з міжнародної діяльності та роботи з державними органами "Оператора газотранспортної системи України" Ольга Бєлькова.
"Санкції США вдарили по "Турецькому потоку" - розширення газопроводу між Сербією та Угорщиною до потужності в 8,5 мільярда кубометрів на рік відкладено з жовтня 2022 на жовтень 2023-го, про що повідомив Угорський газотранспортний оператор FGSZ", - зазначила вона.
За словами Бєлькової, зараз газ з РФ в Угорщину транзитується через Україну. Новий же маршрут передбачає транзит через Чорне море, далі - через Туреччину, Болгарію і Сербію, тобто включає більше транзитних країн, що збільшує ризики.
"Бажання Угорщини диверсифікувати маршрути поставок газу зрозумілі, але залежність від одного джерела поставок природного газу з РФ тільки через один маршрут є значним ризиком, перш за все для самої Угорщини. Зосередження всіх важелів впливу в руках однієї країни - загроза для енергетичної безпеки Угорщини, України та інших країн Східної та Центральної Європи", - написала Бєлькова.
За її інформацією, "Оператор ГТС України" вважає, що сертифікація сербського оператора ГТС була проведена з порушенням, що вимагає офіційної реакції й самої України.
"У нас є обґрунтована позиція, що сертифікація колег TSO (Оператор системи передачі – УНІАН) з Сербії та виключення сербського проекту з-під певних ключових вимог Євродирективи, наданим сербським регулятором, відбувалася з порушеннями", - сказала Бєлькова.
Що цьому передувало
- У липні 2020 року влада США вирішила вжити додаткових обмежувальних заходів щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і частини проекту "Турецький потік".
- У січні 2020 року президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган оголосили про офіційний старт і Початок експлуатації газопроводу "Турецький потік", прокладеного в обхід України по дну Чорного моря.
- Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2020 році скоротився на 38% у порівнянні з минулим роком – до 55,8 мільярда кубометрів.
Довідка УНІАН
- "Турецький потік" - газопровід протяжністю близько 1 тисячі кілометрів, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини в обхід України.
- Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи.
- Потужність кожної гілки становить 15,75 мільярда кубометрів газу на рік, що повністю заміщає Південний маршрут української ГТС (30 мільярдів кубометрів рік).
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