У компанії зазначають, що "Турецький потік" - загроза для енергетичної безпеки Угорщини, України та інших країн Східної та Центральної Європи.

Розширення газопроводу "Турецький потік" між Сербією та Угорщиною відкладено через санкції США, які були накладені на споруджувані Росією газопроводи.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написала керівник напрямку з міжнародної діяльності та роботи з державними органами "Оператора газотранспортної системи України" Ольга Бєлькова.

"Санкції США вдарили по "Турецькому потоку" - розширення газопроводу між Сербією та Угорщиною до потужності в 8,5 мільярда кубометрів на рік відкладено з жовтня 2022 на жовтень 2023-го, про що повідомив Угорський газотранспортний оператор FGSZ", - зазначила вона.

За словами Бєлькової, зараз газ з РФ в Угорщину транзитується через Україну. Новий же маршрут передбачає транзит через Чорне море, далі - через Туреччину, Болгарію і Сербію, тобто включає більше транзитних країн, що збільшує ризики.

"Бажання Угорщини диверсифікувати маршрути поставок газу зрозумілі, але залежність від одного джерела поставок природного газу з РФ тільки через один маршрут є значним ризиком, перш за все для самої Угорщини. Зосередження всіх важелів впливу в руках однієї країни - загроза для енергетичної безпеки Угорщини, України та інших країн Східної та Центральної Європи", - написала Бєлькова.

За її інформацією, "Оператор ГТС України" вважає, що сертифікація сербського оператора ГТС була проведена з порушенням, що вимагає офіційної реакції й самої України.

"У нас є обґрунтована позиція, що сертифікація колег TSO (Оператор системи передачі – УНІАН) з Сербії та виключення сербського проекту з-під певних ключових вимог Євродирективи, наданим сербським регулятором, відбувалася з порушеннями", - сказала Бєлькова.

Що цьому передувало

У липні 2020 року влада США вирішила вжити додаткових обмежувальних заходів щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і частини проекту "Турецький потік".

У січні 2020 року президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган оголосили про офіційний старт і Початок експлуатації газопроводу "Турецький потік", прокладеного в обхід України по дну Чорного моря.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2020 році скоротився на 38% у порівнянні з минулим роком – до 55,8 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН

"Турецький потік" - газопровід протяжністю близько 1 тисячі кілометрів, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини в обхід України.

Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи.

Потужність кожної гілки становить 15,75 мільярда кубометрів газу на рік, що повністю заміщає Південний маршрут української ГТС (30 мільярдів кубометрів рік).

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Автор: Бредіхіна Ганна