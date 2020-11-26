Компанія припинила надання послуг через загрозу санкцій.

Норвезька копання Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з російського проекту "Північний потік - 2" через загрозу американських санкцій. Компанія повинна була видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву DNV GL.

"Держдепартамент США опублікував нове роз'яснення щодо акту Про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). Відповідно до цих нових рекомендацій ми знаходимо, що діяльність DNV GL щодо здійснення контролю за судами з обладнанням, що обслуговує проект "Північний потік-2", підлягає санкціям. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA", - йдеться в повідомленні DNV GL.

У компанії зазначили, що власник "Північного потоку-2" залучив DNV GL для перевірки безпеки та технічної цілісності цієї трубопровідної системи.

"Наша робота за проектом "Північний потік-2" містить розгляд документації та спостереження за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, використовуваного на борту суден під час прокладки трубопроводу. DNV GL зобов'язана видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва трубопровідної системи", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу"Північний потік-2".

Крім того, пропозицію про підтримку газопроводу "Північний потік-2" відхилив німецький бундестаг.

Ініціативу вносила партія Альтернатива для Німеччини (АДГ), яка наполягає на тому, що новий газопровід відповідає інтересам Німеччини та Європи і його будівництво потрібно завершити якомога швидше.

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Автор: УНІАН