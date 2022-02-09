У компанії відреагували на заяву Лукашенка про можливе припинення поставок нафтопродуктів в Україну.

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" заявила про готовність повністю задовольнити попит на вітчизняному ринку бензину на тлі припинення поставок з Литви і можливого припинення поставок з Білорусі.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"У зв'язку з припиненням Республікою Білорусь з 7 лютого 2022 залізничного транзиту нафтопродуктів з Литви в Україну і заявами політичного керівництва Білорусі про можливе припинення поставок нафтопродуктів білоруського виробництва в Україну, ПАТ "Укртатнафта" повідомляє про можливість збільшення переробки нафти на 80%", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, "Укртатнафта" разом з іншим вітчизняним виробником, наприклад "Укргазвидобування", має можливість повністю задовольнити попит на бензин в Україні у разі настання відповідної ситуації.

У компанії вважають, що збільшення переробки нафти призведе до збільшення виробництва скрапленого газу, бітуму, дизельного та авіаційного пального.

Імпорт бензину в Україну:

У 2021 році в Україну імпортовано 8 тис.тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви. З 7 лютого Білорусь заблокувала поставки А-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.

Експерти вважають, що припинення поставок литовських нафтопродуктів в Україну в стратегічному плані посилить високу залежність від імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

У 2021 році на імпорт з Литви припало 9% поставок дизпалива - 690 тис.тонн, 11% бензину - 265 тис. тонн і 16% ринку авіагазу - 57 тис. тонн.

7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі ескалації конфлікту між Україною і Росією Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Частка Кременчуцького палива на ринку бензинів України досягає 40%.