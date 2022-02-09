Бензин преміальної якості марки А-98 готовий до відвантаження на АЗС.

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що на початку лютого 2022 року на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу виготовлений бензин з октановим числом 98 – вперше в історії вітчизняної нафтопереробки.

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"Бензин преміальної якості марки А-98-Євро5-Е0 в кількості 2 тис.тонн готовий до відвантаження на АЗС. Паливо виготовлено у повній відповідності до ДСТУ 7687: 2015 та вимог Технічного регламенту. Ця марка бензину відповідає жорстким експлуатаційним вимогам і екологічним стандартам країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що можливість приготувати бензин такої високої якості з'явилася завдяки технічній модернізації "Укртатнафти".

Імпорт бензину в Україну:

У 2021 році в Україну імпортовано 8 тис.тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви. З 7 лютого року Білорусь заблокувала поставки а-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.

Експерти вважають, що припинення поставок литовських нафтопродуктів в Україну в стратегічному плані посилить високу залежність від імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

У 2021 році на імпорт з Литви припало 9% поставок дизпалива - 690 тис.тонн, 11% бензину - 265 тис. тонн.