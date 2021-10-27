Українська держкомпанія викупила потужності для імпорту електроенергії з білоруської території, дізналися журналісти.

Україна з понеділка, 1 листопада, знову почне імпортувати електроенергію з Білорусі, оскільки на державних теплоелектростанціях не вистачає вугілля.

Потужності для імпорту електроенергії в листопаді, зокрема, викупила держкомпанія "Енергоатом", пише "РБК-Україна", посилаючись на підсумки аукціону "Укренерго".

Раніше експерти попереджали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Білорусі та Росії буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Українська держава імпортує з РФ близько 60% вугілля, з США ввозиться близько 20%, а з Казахстану – 12%.

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Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці травня заборонила імпортувати в Україні електроенергію з Білорусі та Росії. Регулятор вирішив, що заборона на імпорт електроенергії має діяти до 1 жовтня цього року.

Раніше – 13 травня – президент Володимир Зеленський поставив підпис під законом, яким, зокрема, міністру енергетики надається можливість ініціювати заборону імпорту в Україну електроенергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь та РФ).

Автор: Екатерина Присяжнюк