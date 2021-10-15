Секретар РНБО заявив, що сьогоднішня ситуація із запасами газу схожа на ту, у якій Україна була у 2014-2017 роках.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливість імпорту електричної енергії з Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Зокрема, у нього запитали, чи розглядає РНБО сценарій, що Україні доведеться імпортувати електроенергію з Білорусі.

"Те, що стосується роздмухування ситуації саме кризи, - я можу сказати, що ми на сьогоднішній день... щодо наявності газу, знаходимося у ситуації, яка у нас була і в 2014, 2015, 2016, 2017 роках. У нас більше газу було лише у 2020 році у сховищах на початок сезону. У нас сьогодні є 18,7 млрд кубів газу у наших сховищах, тому я, поки що, скажу так, ніяких би дій не робив", - заявив Данілов.

При цьому, він сказав, що зважаючи на гостроту питання, воно буде предметом розгляду на найближчих засіданнях РНБО "у разі виникнення якихось форс-мажорів".

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Як повідомляв УНІАН, раніше експерти зазначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитись в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Довідка УНІАН. Близько 60% вугілля Україна імпортує з Росії. З США імпортується близько 20%, з Казахстану - 12%.

Автор: Віталій Саєнко