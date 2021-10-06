Не можна на сто відсотків передбачити споживання газу, тому постачальники можуть об'єднуватися в балансуючу групу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" створила балансуючу групу, в рамках якої з 1 жовтня буде продавати газ побутовим споживачам.

Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк в інтерв'ю одному з телеканалів.

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За його словами, не можна на сто відсотків передбачити споживання газу, тому постачальники можуть об'єднуватися в балансуючу групу.

"Наприклад, у одного постачальника споживачі спожили більше, а в іншого менше. Для того, щоб не нести відповідальність за ці небаланси, тому що вони дорогі, постачальники об'єднуються і визначають одного відповідального", - пояснив глава регулятора.

"Це зараз і створив НАК "Нафтогаз" майже з усіма постачальниками, які постачають газ населенню. Таким чином, небалансів на ринку буде вже набагато менше, і це хороша новина, особливо перед початком опалювального сезону", - додав Тарасюк.

Ціна газу для всіх компаній в рамках балансуючої групи встановлена на рівні 7,42 грн за куб. м.

Що буде з ціною на газ:

Балансуюча група - це об'єднання учасників ринку, в якому визначено договором учасник (в даному випадку "Нафтогаз"), який несе відповідальність за баланс (в даному випадку газу) для всіх інших учасників.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 гривні за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна