Українська енергосистема все ще не оговталася від ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії, повідомили у НЕК "Укренерго".

В енергокомпанії зауважили, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки", - йдеться в повідомненні.

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Удари росіяни по енергетичній системі України

Як повідомляв УНІАН, у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала ракетних атак з боку Росії. Зокрема, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, внаслідок якої було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це був наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Він зазначив, що ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

За експертними оцінками, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури.

Проте в Міненерго запевнили, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають зменшити навантаження на мережу.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найбільше проблем з електрикою мають Київ і область, Одеса й область, Харків і область.

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