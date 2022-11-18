Газові сховища в Європі майже заповнені, що має слугувати буфером протягом зими.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в ЕС спостерігається зниження ціни на газ.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що в країнах Європейського Союзу комфортна температура повітря відтерміновує початок опалювального сезону та позитивно впливає на вартість газу.

Базові ф'ючерси впали на 1,2% після падіння на 10,2% раніше в четвер, 17 листопада.

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Як йдеться в матеріалі, газові сховища в Європі майже заповнені, що має слугувати буфером протягом зими. "Помірна температура та потужні потоки зрідженого природного газу зменшили занепокоєння щодо постачання в останні тижні, але запаси можуть швидко вичерпатися, якщо раптове похолодання підвищить попит", – пише видання.

Деякі аналітики передбачають, що Європа зможе пережити свою першу зиму з обмеженими російськими поставками, якщо погода залишиться м'якою. Але волатильність зберігається, і ціни на газ, як і раніше, у більш ніж утричі перевищують середні показники за останні п'ять років. Експерти та влада продовжують закликати населення економити енергію.

Водночас ЄС продовжує перемовини щодо того, як обмежити стрибки цін на газ перед зустріччю міністрів енергетики наступного тижня.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 року Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

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