Час, який кияни проводять без світла, з кожним днем скорочується.

В Києві електроенергію відключатимуть навіть у тих будинках, які підключені до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Такі будинки будуть відключати вручну.

Як нагадав гендиректор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко, в будь-якому населеному пункті є об'єкти критичної інфраструктури, які підключають найпершими, і вони не беруть участь в екстрених відключеннях.

"Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна переключити на іншу вимикається лінію – то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, проте з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб відключати разом з усім містом. Однак і по ним очікується адміністративне рішення-ручне відключення, яке повинні робити ЖЕК/ОСББ або керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", – пояснив Коваленко.

Також експерт повідомив, що час, який кияни проводять без світла, з кожним днем скорочується:

"У понеділок кияни в середньому відключалися на 9 годин, а вчора – менш ніж на 7 годин на добу. У середу і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисяч клієнтів, на 5 тисяч менше. Але поки ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося".

Екстрені відключення світла в Києві

Напередодні, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною в Києві і шести областях – у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

Це наслідки семи атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України, які вона здійснила з початку жовтня.

Повідомлялося, що 1 грудня в Києві продовжать застосовувати екстрені відключення світла.

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