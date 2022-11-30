Президент наголосив на важливості того, аби люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною у Києві та шести областях.

Як він зауважив у своєму вечірньому відеозверненні, станом на вечір 30 листопада близько шести мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

"Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби, роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час", – сказав Зеленський.

Відео дня

Він наголосив на важливості того, аби люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику.

"Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І на стільки, на скільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", – зауважив президент.

Ситуація з електропостачанням в Україні

З початку жовтня Росія здійснила сім атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Остання атака відбулася 23 листопада. Цього дня Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 з них було збито. Ракети уразили ряд енергооб'єктів, спричинивши блекаут.

Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

У багатьох містах тривають екстрені та планові відключення електроенергії.

Сьогодні, 30 листопада, Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду України на час воєнного стану здійснювати перевірки обленерго на предмет коректності застосування графіків відключення електроенергії.

Представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах "Укренерго" та Операторів системи розподілу в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків.

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