Українців попередили про день жорстких відключень світла. У четвер, 11 червня, обмеження посилять через спеку.
У НЕК "Укренерго" повідомили, що графіки відключень електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби.
При цьому з 16:00 до 23:00 будуть застосовуватися чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.
"Причина посилення обмежень - зростання споживання у спеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без світла виглядає так:
- 1 черга графіків означає 4 години відключень на добу;
- 2 черги - 8 годин обмежень на добу;
- 3 черги - 12 годин без світла на добу;
- 4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.
Ситуація зі світлом в Україні - останні новини
Радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко повідомив, що з 20-х чисел липня в Україні очікують на вихід із ремонтів генерувального обладнання. Це має поліпшити ситуацію в енергосистемі та призведе до істотного пом'якшення графіків.
Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН повідомив, що ситуація в українській енергосистемі може покращитися в серпні, коли працюватимуть щонайменше вісім атомних енергоблоків.