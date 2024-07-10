Зазначається, що посилення обмежень спричинене спекою.

Українців попередили про день жорстких відключень світла. У четвер, 11 червня, обмеження посилять через спеку.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що графіки відключень електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби.

При цьому з 16:00 до 23:00 будуть застосовуватися чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

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"Причина посилення обмежень - зростання споживання у спеку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без світла виглядає так:

1 черга графіків означає 4 години відключень на добу;

2 черги - 8 годин обмежень на добу;

3 черги - 12 годин без світла на добу;

4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко повідомив, що з 20-х чисел липня в Україні очікують на вихід із ремонтів генерувального обладнання. Це має поліпшити ситуацію в енергосистемі та призведе до істотного пом'якшення графіків.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН повідомив, що ситуація в українській енергосистемі може покращитися в серпні, коли працюватимуть щонайменше вісім атомних енергоблоків.

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