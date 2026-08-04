Росія має на меті знищити водопостачання в Україні, – Шмигаль

Атаки на інфраструктуру визначатимуть результат війни, каже урядовець.

Новою метою російських окупантів стало прицільне знищення українських систем водопостачання, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico.

"Зараз мета Росії – знищити наші системи водопостачання. Минулої зими вони націлилися на електропостачання та опалення, але під час відключень електроенергії ще можна було вижити, якщо у вас був газ і вода. Без води та каналізації вижити довше трьох днів важко", – сказав Шмигаль.

Україна відповідає на російську агресію кампанією ударів по російських нафтопереробних заводах на великі відстані. Як наслідок, близько 40% основних нафтопереробних потужностей Кремля виведені з ладу, що спричинило дефіцит палива по всій Росії.

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За словами Шмигаля, Київ сподівається, що його удари, а також санкції союзників змусять кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну цієї осені. Якщо це не вдасться, Україні загрожує повторення попередньої зими з постійними атаками окупантів на енергетичну інфраструктуру.

Стан енергосистеми України

До 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході, Україна виробляла 54,5 гігават електроенергії. Повномасштабне вторгнення скоротило цю потужність до 32 ГВт. Цього року, після зимових атак РФ, виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 ГВт, що призвело до дефіциту в 6 ГВт. Це змушує чергувати відключення по всій країні, зазначає Шмигаль.

"Росія знищила або пошкодила понад 80% українських електрогенеруючих потужностей", – каже міністр.

Україна споруджує захисні укриття для об’єктів зберігання електроенергії, води та газу з метою їхнього захисту від російських атак. Крім того, встановлюються модульні котли та електрогенератори, менші за розміром і розташовані більш диверсифіковано, ніж традиційні електростанції, що ускладнює їхнє ураження ворогом.

Проте Україні потрібні кошти від західних партнерів для підвищення своєї енергетичної стійкості, каже Шмигаль. Він називає суму в 500 мільйонів євро до зими. Києву також потрібно близько 400 мільйонів євро, щоб допомогти державній газовій компанії "Нафтогаз" оговтатися від російських атак, і Київ сподівається отримати підтримку Канади, повідомляє Шмигаль. Проте міністр енергетики впевнений, що Україна переживе цю зиму, оскільки буде до неї готова.

Підготовка до опалювального сезону – останні новини

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Україна не готова до швидкого відновлення енергосистеми у разі серйозних атак росіян на енергетику взимку.

За оцінками західних аналітиків, на Україну чекає найскладніша зима з початку війни. Так, колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що російський лідер Володимир Путін, безсумнівно, спробує використати зиму, щоб остаточно зламати Україну, позбавивши країну електро- та теплопостачання.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький також зазначив, що незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько 650 млн євро.

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