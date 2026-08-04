'Ця зима об’єктивно буде складна': Корецький озвучив суму, якої не вистачає на енергетику

За словами прем'єр-міністра України, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад EUR2 млрд.

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько EUR650 млн, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок, 3 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Четвертий пріоритет (крім оборони, поступу до ЄС і фінансової стійкості – прим. ред) – це енергетична стійкість. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад EUR2 млрд. Проте незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими – близько EUR650 млн. Тому темп мобілізації підпомоги не можна знижувати. Ця зима об’єктивно буде складна", – заявив він.

За словами прем'єра України, країні слід не просто відбудовувати зруйноване, бо стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною.

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"Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів, з допомогою вас, будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати", - наголосив Корецький.

На його думку, деякі країни СНД можуть бути корисними для України у звʼязку з активізацією російського терору проти цивільної інфраструктури, зокрема, мова йшла про залізницю.

"Це і вагони, і локомотив. Тут є конкретне завдання, ми його обовʼязково з вами проговоримо", - зауважив він.

Стан енергетики України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, у прем'єр-міністра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно країні на цю зиму, а також хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат. Зокрема, Зеленський пояснив, що мова йде про чіткий перелік фінансових потреб, обладнання й конкретних ресурсів, конкретних потреб українських громад і політичних домовленостей, які мають все це забезпечити. Президент України зауважив, що "кожен український посол має розуміти, які трансформатори і у кого ми маємо шукати". За словами Зеленського, цього року зима - це очевидний для усіх пріоритет. Завдання послів України - дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами.

Також ми писали, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловив думку, що Україна не готова до швидкого відновлення енергосистеми у випадку серйозних атак росіян на енергетику взимку. Харченко зазначив, що партнери продовжують неквапливо займатися постачанням обладнання. За його даними, кошти були виділені в березні, а в червні лише оголосили тендери, реалізація яких займе рік. Експерт наголосив, що за таких темпів значна частина необхідного обладнання не буде поставлена до початку опалювального сезону. Харченко вважає, що це може ускладнити підготовку енергетичної системи до можливих масових атак.

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