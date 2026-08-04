На першому місці – економічний кросовер: які авто найактивніше купують українці

За підсумками минулого місяця український автопарк поповнився 5754 новими легковими автомобілями. Порівняно з липнем 2025 року попит на нові авто скоротився на 10,5%, повідомляє портал "УкрАвтопром".

Лідером українського ринку в липні стала японська Toyota, яка збільшила свої продажі на 20% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Загалом до трійки лідерів потрапили саме "народні" виробники, які пропонують велику кількість бюджетних та доступних в обслуговуванні моделей.

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Найпопулярнішим в Україні преміальним брендом виявилася BMW. Серед китайських брендів найпопулярнішим виявився BYD, але він посів лише восьму позицію.

ТОП-10 марок місяця:

  1. Toyota – 986 авто (+20%);
  2. Skoda – 693 авто (+24%);
  3. Volkswagen – 444 авто (-10%);
  4. Renault – 345 авто (-47%);
  5. BMW – 308 авто (+17%);
  6. Hyundai – 298 авто (без змін);
  7. Mazda – 259 авто (+66%);
  8. BYD – 229 авто (-69%);
  9. Suzuki – 194 авто (+39%);
  10. Audi – 156 авто (-38%).

Найпопулярнішим автомобілем у липні став кросовер Toyota RAV4, який цінують зокрема за економічні гібридні установки. Всього від початку року в Україні реалізували близько 38,8 тис. нових легкових авто, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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За перше півріччя українці зареєстрували 111,5 тисячі уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери – на них припало 53% від загальної кількості імпортованих автомобілів. Серед ввезених з-за кордону вживаних кросоверів українці найчастіше обирали бензинові авто, а найпопулярнішою моделлю виявився Volkswagen Tiguan.

Також повідомлялося, що за підсумками першого півріччя кросовери впевнено утримали лідерство на українському ринку нових легкових автомобілів. На цей сегмент припало 80% усіх реалізованих авто.

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