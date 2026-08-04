Іран збирався атакувати три об'єкти в Україні, але відмовився від плану, - ЗМІ

Старший радник лідера Ірану розповів, що після того, як Україна принесла вибачення, вони скасували атаку.

Старший радник лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що Іран готувався завдати удару по трьох цілях в Україні після атаки на торгове судно в Каспійському морі, повідомляє Ynet Global.

Резаї поділився, що іранські військові вже все підготували, але Тегеран відмовився від удару:

"Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, але після того, як країна принесла вибачення, ми скасували атаку".

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Резаї зазначив, що Україна першою вийшла з Іраном на зв'язок після інциденту в Каспійському морі.

"Вони самі зв'язалися з нами й сказали: "Це була помилка, ми помилилися"", - розповів іранський чиновник.

При цьому, старший радник лідера Ірану не надав деталей, які саме цілі обрали іранські військові, де вони розташовані та якою зброєю планували завдати ударів по Україні.

Іран та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Сибіга розповів в соцмережі Х, що це він був ініціатором розмови й причиною стали погрози Ірану відповісти на атаку українських дронів на судна в акваторії Каспійського моря. Сибіга поділився, що в розмові наголосив, що дії України спрямовані виключно на захист своєї країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей. Він закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації.

Також ми писали, що NYT, посилаючись на заяви європейських та іранських офіційних осіб, писало, що Тегеран хотів нанести ракетний удар по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судну в Каспійському морі. Видання зауважило, що активні дипломатичні зусилля дозволили стабілізувати ситуацію. Також видання, посилаючись на власні джерела розповіло, що Іран міг запустити по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Проте на думку видання, будь-який ракетний удар, завданий Іраном по Україні, стане різкою ескалацією конфлікту і може призвести до розв’язання більш масштабної війни.

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